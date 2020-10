Weekend al cinema: 255.583 spettatori hanno premiato le sale cinematografiche

News Cinema

Nel weekend, prima che il DPCM chiudesse i cinema, il boxoffice italiano ha attirato al cinema esattamente 255.583 persone, decretando la vittoria al primo posto di Sul più bello.

Nel giorno in cui entra in vigore il nuovo DPCM per contrastare l'emergenza da Coronavirus, chiudendo nuovamente le sale e rimettendo in ginocchio un settore e la filiera, constatiamo, dati alla mano del report Cinetel di stamani, che 255.583 spettatori avevano creduto nell'esperienza cinematografica al boxoffice italiano del weekend. Uscite in teoria non di enorme richiamo, per un mercato già piagato dalla latitanza dei film delle major, ma che sono state giudicate degne da chi ama il cinema e non ha avuto timore di raggiungere le sale. Leggi anche Lettera aperta al ministro Franceschini: il mondo del cinema contro la chiusura ingiustificata delle sale

La prima posizione è per il debutto della commedia brillante adolescenziale Sul più bello, storia di una ragazza che, gravemente malata, decide di puntare sul ragazzo più bello: il legame prenderà una piega inaspettata e molto più seria del previsto. E' partito con 328.000 euro in cinque giorni, prima di essere ritirato giocoforza dalla distribuzione.

Slitta dal primo al secondo posto Greenland con Gerard Butler: il drammatico distaster movie familiare ha incassato altri 165.000 euro e ha toccato quindi il totale italiano di 1.485.000. Ricordiamo che Greenland era uscito da noi al cinema, quando negli States si era deciso di non rischiare, dirottandolo in streaming.