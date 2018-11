"We Will Rock You!": Bohemian Rhapsody è al cinema

"Voglio dare al pubblico una canzone da eseguire insieme", è quello che dice Brian May, il chitarrista, agli altri membri della band dei Queen riuniti in studio di registrazione. E' questa la motivazione dietro la nascita di "We Will Rock You!", uno dei più celebri brani della leggendaria band inglese, o almeno così ci racconta Bohemian Rhapsody, il film diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, da oggi, 29 novembre, nei cinema italiani. Ecco la scena del film in cui Brian (interpretato da Gwilym Lee), spiega la sua idea a Freddie Mercury (Rami Malek), Roger Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joseph Mazzello):



"We Will Rock You!", canzone d'apertura dell'album News of the World pubblicato dai Queen nel 1977, è uno dei tanti brani che potrete riascoltare nel film che racconta gli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985, la performance che consacrò la band alla storia.



