We Were Young, destinazione Paradiso per un gruppo di amici e il loro segreto

Un’amicizia di trent’anni lega cinque persone che sembrano ormai con credere più ai loro sogni da adolescenti, ma in We Were Young destinazione Paradiso ritrovano entusiasmo per una nuova, ultima, avventura.

Volevano spaccare tutto, da ragazzi, come ricorda il titolo originale francese di We Were Young, destinazione Paradiso, scritto e diretto da Philippe Guillard, che racconta di cinque amici da oltre trent’anni, che hanno perso per troppo tempo la voglia di lottare per esaudire i sogni di quando avevano solo speranze. Si ritrovano però, per un’ultima volta uniti da un segreto, per un’ultima avventura insieme. Buddy movie, un film con al centro l’amicizia e un po’ di commedia: è così che gli americani identificano questo genere molto diffuso e amato nel cinema, da sempre.

Volevano spaccare tutto da giovani, e ora non si ricordano neanche il perché

Erano adolescenti, e poi ventenni pieni di speranze e voglia di spaccare il mondo. Una banda di amici che sognavano insieme, diversi in tutto se non per il loro legame indissolubile, anche a distanza di più di trent’anni da quei momenti tutti orientati verso il futuro. Ora che il futuro è diventato un presente non così roseo e fatto di routine, scoprono che proprio il più saggio di tutti, Kiki (Kad Merad), decide di mollare tutto per fare il giro del mondo in barca.

Una decisione che crea scompiglio, iniziali critiche alle sue spalle, ma che in realtà non fa che riaprire quella finestra dei sogni che la banda aveva chiuso violentemente da molto tempo. Anche se questa decisione sospettano nasconda qualcosa, che non sia proprio così volontario e istintiva. Fatto sta che sembrano tornare ai loro vent’anni, quando volevano spaccare tutto La banda è composta, oltre che dal citato Merad, da Charles Berling, Benoit Magimel, Vincent Moscato e Jean-François Cayrey.

Il film è l'opera seconda, uscito nel 2015, di Philippe Guillard, ex rugbista diventato regista, dopo l’opera prima del 2011, Le Fils à Jo, che ottenne un buon successo in patria con 1,3 milioni di spettatori.

