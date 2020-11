We Can Be Heroes: le prime foto del film di supereroi per famiglie di Robert Rodriguez per Netflix

News Cinema

Robert Rodriguez torna a lavorare coi ragazzini nel family movie di supereroi We Can Be Heroes, su Netflix dal primo gennaio, di cui sono uscite le prime foto. Nel cast adulto Christian Slater e Pedro Pascal.

La carriera di Robert Rodriguez, da sempre dedicata al cinema di genere, ha due anime, una per adulti e una per ragazzini. Sarà che ha tanti figli e sa cosa gli piace, ma i film della serie Spy Kids sono altrettanto conosciuti di Machete e Sin City, forse anche di più.

Appartiene a questa seconda categoria We Can Be Heroes, che prende il titolo da una delle canzoni più belle di David Bowie, e che Rodriguez ha realizzato per Netflix, che lo manderà in streaming in tutto il mondo come regalo di capodanno, l'1 gennaio 2021. Sono state appena diffuse le prime foto, che trovate sotto.

In We Can Be Heroes (non conosciamo ancora il titolo italiano) degli invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, e i loro figli si devono unire e imparare a collaborare per salvare i loro genitori e il mondo.

Del cast adulto fanno parte anche nomi noti, che vi elenchiamo, assieme a quelli dei ragazzini protagonisti: Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Sung Kang, Akira Akbar, Isaiah Russell-Bailey, Nathan Blair, Lyon Daniels, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Haley Reinhart, Brittany Perry-Russell e Brently Heilbron. Come si usa in questi casi, le foto preannunciano il trailer.