We Are One: un festival globale senza precedenti, con la partecipazione anche di Venezia e Cannes

Una sorta di festival dei festival, un grande evento di solidarietà su YouTube di 10 giorni che coinvolgerà molte realtà fra le più importanti.

YouTube e Tribeca lanceranno We Are One, un festival globale senza precedenti di 10 giorni, in digitale, a favore dell’Organizzazione mondiale della sanità e di chi è stato colpito dal coronavirus. Un'occasione per riunire il mondo del cinema, così colpito in questi mesi, con molti festival cancellati o in forte dubbio. YouTube ha annunciato, in partnership con la piattaforma creata da Robert De Niro, la Tribeca Enterprises, la nascita di We Are One, che fin dl nome rievoca un'altra celebre riunione di talenti, in quel caso musicali, We Are the World, uniti contro una carestia in Etiopia nel 1985.

Questo inedito festival globale cinematografico sarà un evento unico per gli appassionati di vedere riuniti contenuti presentati da 20 eventi fra i più importanti al mondo, tra cui Cannes, Venezia, Locarno, Sundance, Berlino, Londra, New York, Tokyo e Toronto. L’appuntamento è previsto dal 29 maggio al 7 giugno e sarà gratuito, anche se tutti verranno invitati a fare offerte, con un programma fatto di film, cortometraggi, documentari, musica, commedia e incontri. Tutto su YouTube. I proventi andranno all’OMS e al suo programma di risposta contro il Covid-19, oltre a diversi partner locali.