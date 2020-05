We Are One: programma e curiosità del festival globale gratuito che unisce da Venezia a Cannes

News Cinema

Un festival dei festival, programma e curiosità di We Are One, un’occasione per il mondo del cinema di ricominciare e sentirsi unito in epoca di coronavirus.

Mentre Alberto Barbera conferma con decisione che la Mostra di Venezia ci sarà, in attesa di sapere in che condizioni, il festival più antico del mondo si unisce nei prossimi giorni a tante altre manifestazioni cinematografiche, come Cannes, Locarno, Toronto, Berlino, e molte altre, per We Are One, a global film festival online.

Ci saranno film nuovi e classici, in totale 31, presentati da 21 festival proveniente da ogni parte del mondo. Per Venezia ci saranno due film presentati in Biennale College, Beautiful Things di Giorgio Ferrero, così come Mary is Happy, Mary is Happy del thailandese Nawapol Thamrongrattanarit.

Oltre a film, corti, lavori in VR, ci saranno anche molte masterclass o incontri con grandi autori. Per esempio Toronto contribuirà con un incontro con protagonista l’orgoglio locale David Cronenberg, insieme a Viggo Mortensen, da Berlino si potranno ascoltare interessanti lezioni di cinema con Ang Lee, Hirokazu Kore-eda, Claire Denis e Olivier Assayas.

In totale ci saranno 31 lungometraggi, di cui otto documentari, 57 corti, 15 corti documentari e molto altro ancora, anche in anteprima mondiale. Come detto sarà possibile seguire gratuitamente Il festival su YouTube e fare donazioni a favore di molte organizzazioni, su tutte l’OMS e Unicef, impegnate nella lotta contro il Covid-19. Vedendo ogni film ci sarà un pulsante o un link per effettuare il versamento in beneficenza.

Appuntamento su YouTube, gratuitamente, dal 29 maggio al 7 giugno, con tutti i dettagli e le proiezioni sul sito ufficiale dell’evento.