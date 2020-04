We Are Little Zombies: il trailer del coloratissimo e fantasioso film giapponese che ha conquistato il Sundance

News Cinema

Ci sono film che ci piacerebbe tantissimo vedere. Uno di questi è il giapponese We Are Little Zombies, di cui vi mostriamo il coloratissimo trailer e che ha colpito la Giuria del Sundance Film Festival tanto da assegnargli un Premio speciale per l'originalità. E ha colpito anche la distribuzione americana, che aspetterà la riapertura delle sale per distribuirlo come merita.

La storia è quella di quattro ragazzini - Hikari, Ikuko, Ishi e Takemura che restano orfani, non riescono ad esprimere il loro dolore e si ritrovano senza futuro ed emozioni, come zombi. Allora decidono di unire le loro forze e con una console per giochi, un vecchio basso elettrico e una padella recuperata dall'incendio delle loro case, mettono su una band. Come vediamo nel trailer, diventano motivo di attrazione e vengono invitati ai programmi più popolari che vogliono sfruttare la loro situazione.

We Are Little Zombies unisce tragedia, commedia, musica, critica sociale e angoscia adolescenziale, ed è stato definito come un "eccentrico tsunami cinematografico" (e in molti altri entusiasti modi, come potete leggere dalle critiche americane nel trailer).

Scritto e diretto da Makoto Nagahisa, ha come protagonisti Keita Ninomiya, Satoshi Mizuno, Mondo Okumura, Sena Nakajima, Kuranosuke Sasaki, Youki Kudoh, Sosuke Ikematsu, Eriko Hatsune, Jun Murakami, Naomi Nishida, Shiro Sano, Rinko Kikuchi (attrice dei Pacific Rim, molto nota anche in Occidente) e Masatoshi Nagase.