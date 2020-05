Wasp Network: il film di Olivier Assayas con Penélope Cruz ed Édgar Ramírez debutta su Netflix il 19 giugno

News Cinema

La spy story che racconta dei Cuban Five e vede protagonisti anche Wagner Moura, Ana de Armas e Gael García Bernal affida le sue sorti alla potente piattaforma streaming.

L'ultimo film di Olivier Assayas, che si intitola Wasp Network e che è stato presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, dove il nostro Mauro Donzelli lo ha visto e recensito, debutterà su Netflix il prossimo 19 giugno. Chi non lo ha visto al festival italiano o al New York Film Festival, dove è arrivata una versione rimontata, potrà quindi gustarsi un racconto ad ampio respiro che vede protagonisti Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura, Ana de Armas e Gael García Bernal.

Wasp Network narra la vera storia dei Cuban Five, cinque agenti cubani inviati negli Stati Uniti allo scopo di gettare luce sulle cospirazioni contro Fidel Castro degli esiliati negli States. In particolare il film si sofferma sul pilota di linea René Gonzàlez (Ramírez), che lascia la sua bella moglie (la Cruz) e la figlia a casa e con uno degli aerei che usa per lavoro va a Miami, dove viene accolto con calore dalla potente associazione degli esiliati che tramano per destituire Castro, la CANF. Arrestati nel 1998, i Cuban Five sono diventati degli eroi nazionali, soprattutto René Gonzàlez, che è uscito di prigione nel 2014.

Ricordiamo che Édgar Ramírez ha già lavorato con Assayas nella miniserie Carlos (di cui era protagonista) e che, sempre su Netflix, lo vedremo, dal 5 giugno, nell'action-thriller The Last Days of American Crime. Intanto eccolo in azione in una clip di Wasp Network intento a parlare con Gael García Bernal.