Wasp Network: il film da vedere e commentare insieme sabato 11 luglio con SimulWatch

Penelope Cruz è la protagonista del thriller Wasp Network, diretto dal regista francese Olivier Assayas che include nel cast anche Gael Garcia Bernal e Ana De Armas. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 11 luglio alle 21.

La visione condivisa di sabato 11 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film basato su fatti realmente accaduti nel dicembre del 1990 a Cuba, nella capitale L'Avana. Wasp Network racconta la vera storia della fuga di un uomo verso la libertà degli Stati Uniti, un uomo che ha lasciato la sua figlia e non si è più voltato indietro inseguendo una nuova vita.

Il film è diretto da Olivier Assayas ed è interpretato da Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Wagner Moura, Leonardo Sbaraglia, Julian Flynn e la Ana de Armas che abbiamo conosciuto e apprezzato come protagonista di Cena con delitto - Knives Out. L'appuntamento per vedere tutti insieme Wasp Network e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 11 luglio alle 21.

In Wasp Network, ambientato gli inizi degli anni 90, la Guerra Fredda sta volgendo a termine. René González, pilota di linea, decide di appropriarsi di uno degli aerei con cui lavora per fuggire da Cuba, dove abbandona la moglie e la figlia. Giunge in Florida e si trasferisce a Miami, lasciandosi alle spalle la sua vita precedente. Qui González conosce altri quattro ribelli come lui di origine cubana e insieme mettono su un gruppo intenzionato ad abbattere il governo di Fidel Castro con una serie di attacchi militari. Nonostante si sentano al sicuro a esprimere il loro anticastrismo negli USA, i cinque dissidenti dovranno far fronte alle spionaggio cubano, volto a stanare tutte le cellule contrarie al regime.



Wasp Network: Clip Ufficiale del Film - Hd

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Quel maledetto treno blindato.