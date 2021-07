Warner Bros: un futuro di film, ma cinema e streaming non in contemporanea

News Cinema

Il CEO della Warner Bros ha dichiarato la fedeltà della major alla forma del lungometraggio, ma il modo in cui presentarlo al pubblico andrà valutato caso per caso. La strategia di sala e streaming contemporanei non va oltre il 2021.

Con le polemiche degli esercenti americani contro gli incassi inferiori alle aspettative di Black Widow, per molti legati alla disponibilità contemporanea del film in streaming, anche Jason Kilar, CEO della Warnermedia, è voluto intervenire sul rapporto tra i vari canali al momento disponibili per i film, serie e miniserie. In un incontro con gli investitori, Kilar a nome della Warner Bros ha voluto innanzitutto chiarire che non c'è intenzione di relegare in secondo piano la forma narrativa del lungometraggio in favore della serialità televisiva. Qualcosa però va tenuto in conto quando si tratterà di decidere il canale in cui condividere col pubblico un determinato film.