Warner Bros e Universal compreranno le sale cinematografiche chiuse dopo la pandemia?

Con la caduta del decreto che impediva negli States alle major come Warner Bros e Universal l'acquisto di sale, ci si domanda se il salvataggio dell'esperienza cinematografica possa passare anche da lì.

Quando qualche giorno fa la Disney ha annunciato di voler equiparare streaming e cinema, avevamo ipotizzato uno scenario alternativo per salvare l'esperienza della sala, con un cinema delle major che tornava alle origini, prima degli anni Cinquanta, quando i grandi studios possedevano sale e catene. In un panel virtuale sull'attuale crisi di Hollywood dovuta alla pandemia di Covid-19, trasmesso dalla CBS, è stato effettivamente chiesto alla dirigenza Warner Bros. e Universal se un piano del genere fosse all'orizzonte. Ecco cosa hanno risposto.

La Warner Bros e la Universal non compreranno sale cinematografiche

La presidente dello Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, e la CEO della Warner Ann Sarnoff, a precisa domanda sulle intenzioni di acquisto di sale o catene da parte delle due major hanno negato intenzioni di questo tipo. Langley si è limitata a un "Al momento non abbiamo pianificato di farlo", mentre Ann Sarnoff, confermando l'analoga linea della Warner, ha aggiunto:

Sono un po' una sociologa da salotto e credo che la gente cerchi un'esperienza comune, specialmente quando si parla di alcuni generi. Siamo grandi fan degli esercenti. Da decenni sono grandi soci per noi. Facciamo il tifo per loro. So che ora è dura, spero che ne escano, magari anche più forti.