Warner Bros. conferma la politica delle Same Day Premiere su HBO Max: il trailer promozionale

Federico Gironi di 28 gennaio 2021

Da Dune fino a Mortal Kombat, passando per Malignant, il nuovo film di Clint Eastwood, il prequel dei Soprano e molto altro ancora: immagini note e inedite dei film del listino Warner in questo video che ne conferma la volontà di far uscire i suoi film in sala e in streaming nello stesso giorno.