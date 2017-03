War Machine: ecco il teaser trailer del film Netflix con Brad Pitt

Proprio oggi, a Berlino, Netflix ha presentato alla stampa europea tutte le novità in arrivo nel suo catalogo nel corso dei prossimi mesi.

Tra queste, tantissima televisione, ma anche un po' di cinema: e nel cinema ha spiccato la presentazione di War Machine, un film satirico e provocatorio sul mondo militare che vede protagonista Brad Pitt, diretto dal David Michôd di Animal Kingdom.

Prodotto dalla Plan B dello stesso Pitt, War Machine è tratto dal libro del giornalista Michael Hastings "The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan", resconto dei viaggi da lui effettuati nel 2010 al seguito del Generale Stanley McChriystal, ai tempi a capo delle forze militari NATO presenti in Afghanistan.

E insieme a Pitt nel cast del film figurano interpreti del calibro di Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Scoot McNairy e Meg Tilly.

War Machine, di cui vedete qui sotto il primo teaser trailer, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 26 maggio. Che questa data sia un indizio di una possibile presenza del film al Festival di Cannes 2017, che si terrà dal 17 al 28 dello stesso mese?