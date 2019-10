War Horse: la promessa di Steven Spielberg a sua figlia

News Cinema

Un film bellico incentrato su un cavallo: cosa ha comportato girare il film candidato a sei premi Oscar.

War Horse di Steven Spielberg è un lungometraggio bellico molto particolare, perché segue di fatto la figura di un cavallo, venduto alla cavalleria durante la I Guerra Mondiale e per questo seguito al fronte dal suo giovane inseparabile padrone, Albert (Jeremy Irvine).

Pare che sia stata la figlia di Spielberg, Destry, a spingere il regista verso il progetto: Steven aveva promesso a lei, appassionata di equitazione e dei nobili animali, che un giorno avrebbe realizzato un lungometraggio a loro dedicato. Naturalmente, il regista ha trovato un compromesso con la sua fascinazione per il cinema che racconta la guerra, adattando un romanzo di Michael Morpurgo già ridotto per il teatro: lo scrittore aveva parlato con alcuni veterani anche delle terribili condizioni degli animali.