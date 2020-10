Wander Darkly: il trailer del film con Sienna Miller e Diego Luna che somiglia un po' a Ghost

News Cinema

Wander Darkly è una love-story soprannaturale con protagonisti Diego Luna e Sienna Miller. Il film ricorda un po’ Ghost e oggi è arrivato il trailer.

I fantasmi o le persone che dopo la morte si ritrovano prigioniere in una specie di limbo sono personaggi che il cinema ama sempre raccontare, come dimostra il successo di Ghost. Non è una copia del cult movie con Patrick Swayze e Demi Moore ma in parte lo ricorda il film drammatico Wander Darkly, che è stato presentato all'ultimo Sundance Film Festival e che vede protagonisti Sienna Miller e Diego Luna.

Wander Darkly: la trama del film

Wander Darkly è diretto da Tara Miele, regista islandese a cui dobbiamo il thriller 18 anni scomparsa. Accanto a Diego Luna e Sienna Miller nel cast ci sono Beth Grant, Aimee Carrero, Tory Kittles e Vanessa Bayer, e l'uscita in alcune sale e on demand è prevista per il mese di dicembre. Ma di cosa parla il film, che incrocia l'elemento soprannaturale con il thriller? Ecco la sinossi ufficiale:

In Wander Darkly un traumatico incidente lascia Adrienne (Sienna Miller) e Matteo (Diego Luna) in una dimensione surreale che li porta a fare uno strano viaggio in cui ognuno ricorda i momenti che i due hanno condiviso. Rivivendo una serie di meravigliosi istanti dell'inizio della loro storia d'amore e navigando anche fra le inaccettabili verità del loro presente, devono riscoprire il sentimento che li unisce davvero. La regista e sceneggiatrice Tara Miele offre un nuovo e profondo sguardo sulla delicata natura delle relazioni attraverso la storia emozionante e commovente di una coppia costretta a riflettere sul passato per poter affrontare le incertezze del futuro.

Wander Darkly: il trailer del film e l'opinione di Sienna Miller

E’ guardando il trailer di Wander Darkly che abbiamo pensato a Ghost, nello specifico vedendo Sienna Miller che perde la vita in un incidente d'auto e si ritrova a contemplare il suo corpo senza vita. L'attrice ha accettato volentieri un ruolo che le è sembrato ben scritto almeno quanto il personaggio che ha interpretato in American Woman, e cioè la madre di un'adolescente scomparsa. L'attrice ha dichiarato durante un'intervista a Entertainment Weekly: "Sono sempre alla ricerca di nuove sfide. Credo che ci siano ruoli migliori adesso, credo che nel cinema ci si stia concentrando su personaggi femminili a tutto tondo. Sono stata fortunata a trovare due personaggi davvero sfaccettati da interpretare. Penso anche che essere una donna sia un macello. E’ complicato, difficile anche da un punto di vista emotivo. Questi due personaggi mi sono sembrati molto verosimili, molto realistici. Sono quello che cerco, e cioè ruoli in grado di raccontare la verità sulla condizione umana da un punto di vista femminile".