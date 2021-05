Wake Up - Il risveglio: suspense e colpi di scena nel film thriller con Jonathan Rhys Meyers

News Cinema

Un uomo colpito da amnesia è accusato di essere un serial killer nel film Wake Up - Il risveglio, ma la tensione e i colpi di scena sono davvero così sorprendenti?

Un po' come accade al Jason Bourne di Matt Damon che nel primo film viene ripescato in mare e si sveglia non ricordando nulla di sé, anche nel film Wake Up il personaggio di Jonathan Rhys Meyers è affetto da amnesia e genuinamente non sa dire chi sia né da dove provenga. Quello che scopre fin da subito con grande stupore, è qualcosa di terribile: è ricercato dalla polizia perché ritenuto un pluriomicida.

Questo thriller diretto dal regista russo Aleksandr Chernyaev, punta alla suspense per avvolgere il mistero della storia su chi sia davvero il colpevole e lo fa confidando nell'interpretazione di Rhys Meyers, che di fatto sorregge quasi l'intero film sulle proprie spalle. La storia di Wake Up, intitolato Awake in originale, inizia con il protagonista in un letto di ospedale in seguito a un brutto incidente con l'automobile che l'ha fatto precipitare in un burrone. Non ricordando il proprio nome, viene chiamato John Doe, una convenzione del gergo giuridico americano per nominare una persona la cui identità è sconosciuta. L'uomo scopre di essere ricercato dall'agente Franck Ward, che ha il volto dell'attore Malik Yoba, il quale lo ritiene responsabile dell'omicidio di cinque donne. John non crede a questa accusa e, nonostante la sua memoria non lo aiuti, esclude nel modo più categorico di essere un serial killer.

L'unica persona che sembra credergli, che è pronta a mettere a repentaglio la sua stessa vita per aiutare John a provare la sua innocenza, è l'infermiera che si prende cura di lui, Diana interpretata da Francesca Eastwood (figlia di Clint). La donna agevola la fuga dall'ospedale dell'uomo per andare alla ricerca della verità sul suo passato. La tensione e colpi di scena dovrebbero tenere il pubblico sul filo del rasoio fino all'ultima scena, ma è veramente così o il film è più prevedibile di quanto non voglia essere? A voi il responso.

Qui sotto il trailer di Wake Up - Il risveglio.