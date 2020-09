Waiting for the Barbarians, il video backstage esclusivo del film con Johnny Depp, Mark Rylance e Robert Pattinson

News Cinema

Arriva il 24 settembre nelle nostre sale Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra, interpretato da Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson, adattamento del romanzo "Aspettando i barbari" di J.M. Coetzee, premio Nobel per la letteratura: ve ne mostriamo un backstage video in esclusiva, dove si può apprezzare l'impegno profuso in questa produzione internazionale che chiuse nel 2019 in Concorso il Festival di Venezia. Leggi anche "Il potere ha bisogno dei barbari": Johnny Depp torna in concorso al Festival di Venezia Waiting for the Barbarians: Il Backstage del Film - HD