Waiting for The Barbarians: il trailer del film con Johnny Depp, Mark Rylance e Robert Pattinson

Da un romanzo del premio Nobel J.M. Coetzee, il film con Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson diretto da Ciro Guerra e presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2019, ha finalmente un trailer.

Solo ora arriva il trailer di Waiting for The Barbarians, il film di Ciro Guerra con Johnny Depp, Mark Rylance, Robert Pattinson e Greta Scacchi, presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2019. Tratto dal romanzo omonimo del 1980 dello scrittore sudafricano J. M. Coetzee (premio Nobel 2003) che lo ha adattato per il cinema, "Aspettando i barbari", il film ha anche una parte italiana nella co-produzione Bacardi-Jervolino. Questa la trama:

La storia segue un Magistrato (Rylance), che si occupa di quanto accade in un isolato insediamento di frontiera al confine di un impero senza nome. Con l'arrivo del Colonnello Joll (Depp), il cui compito è quello di informare sulla situazione di sicurezza al confine e sulle attività del "barbari," il Magistrato è in attesa di andare in pensione. Il Colonnello Joll conduce oltre la frontiera una spedizione di forze speciali, catturando i barbari che in seguito tortura pubblicamente. Il Magistrato, dopo aver assistito al crudele trattamento dei prigionieri di guerra, riconsidera il suo ruolo e in crisi di coscienza si ribella al regime.

Chi sono i veri nemici e chi i veri barbari? In una storia metaforica che oggi sembra più rilevante che mai, Waiting for The Barbarians, con echi di Buzzati e Kafka, vanta una performance di alto livello da parte di Rylance e di Depp nel ruolo del cattivo inquisitore dal bizzarro look. Il film arriverà in streaming all'estero dal 7 agosto, non sappiamo ancora cosa succederà da noi ma speriamo che trovi la via del cinema.