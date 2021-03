Voyagers: il trailer italiano ufficiale del film con Tye Sheridan e Lily-Rose Depp

News Cinema

Scritto e diretto da Neil Burger, questo nuovo film di fantascienza arriverà in Italia, al cinema, dal 20 maggio. Distribuisce Universal Pictures Italia.

Il trailer italiano ufficiale di Voyagers, nuovo thriller di fantascienza scritto e diretto dal Neil Burger di Limitless e Divergent, si conclude con un cartello che lo annuncia come "Prossimamente al cinema". La Universal Pictures Italia, che lo distribuisce nel nostro paese, specifica la data del 20 maggio: non sappiamo se per ottimismo, scaramanzia, o perché sanno qualcosa che noi non sappiamo.

Quel che possiamo fare, per il momento, è goderci questo nuovo trailer di Voyagers, che vede protagonisti Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Colin Farrell, dasupportati da Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell e Madison Hu:



Voyagers: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Questa è la trama ufficiale di Voyagers, seguita dal suo poster italiano:



Il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva. La vita sulla navicella spaziale viene travolta dal caos, con i giovani protagonisti travolti dalla paura, dalla lussuria e un'insaziabile fame di potere. Scritto e diretto da Neil Burger (Limitless, L'Illusionista - The Illusionist), il film vede la partecipazione di Tye Sheridan (la saga diX-Men), Lily-Rose Depp (Selvaggi),Fionn Whitehead (Dunkirk),Chanté Adams (Roxanne Roxanne), Isaac Hempstead Wright (IlTrono di Spade - Game of Thrones),Viveik Kalra (Blinded by the Light - Travolto dalla Musica), Archie Madekwe (Midsommar - Il Villaggio dei Dannati), Quintessa Swindell (Trinkets), Madison Hu (Bizaardvark)e Colin Farrell (The Gentlemen).