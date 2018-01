Vorresti incontrare il cast di Made In Italy? Raccontaci in un video i tuoi sogni, desideri e aspettative #CosaCiFaccioQui

Cosa ci facciamo qui? Cosa ci facciamo in questo mondo? Riko, il personaggio interpretato da Stefano Accorsi nel nuovo film di Ligabue, Made in Italy, se lo chiede spesso. E voi, vi siete mai chiesti cosa ci fate qui?











Made in Italy, terzo film da regista del cantautore di Correggio, dopo Radiofreccia e Da zero a dieci, vede protagonisti, oltre a Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini e Tobia De Angelis e si ispira, ovviamente, all'omonimo concept album pubblicato nel 2016. Il film, che sarà nei cinema italiani a partire dal 25 gennaio, distribuito da Medusa, racconta di Riko, un uomo onesto che vive di un lavoro che non ha scelto nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento, ma che può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'università. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze.

Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e Riko capisce che deve prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro.

E non darla vinta al tempo che corre.