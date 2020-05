Volo Pan Am 73, la storia vera di un dirottamento aereo

News Cinema

L'eroica hostess che rischiò la vita per salvare i suoi passeggeri nei cieli dell'Asia orientale degli anni 80.

Una persona normale alle prese con una circostanza eccezionale. Un archetipo della storia umana, fin dall'epoca dei racconti intorno al fuoco dei nostri antenati, figuriamoci se non del cinema. Una dinamica che facilità l'identificazione di noi spettatori, che in questo modo riusciamo a sentirci a nostro agio anche in momenti di incredibile tensione, in cui un gesto coraggioso può cambiare il destino di tante persone. Come si diceva spesso, e senza paura, nei film degli anni 80: chiamiamolo pure eroismo.

Volo Pan Am 73: la vera storia di una hostess senza paura

Il fatto vero di cui vi parliamo è accaduto il 5 settembre 1986, quando un dirottamento aereo terroristico coinvolse un aereo di linea in partenza dall'aeroporto di Karachi, in Pakistan. Una hostess, Neerja Bhanot, nella vita anche modella, cercò di salvare i centinaia di passeggeri del Boeing 747-121, volo Pan Am 73. Per il suo gesto eroico ottenne la più alta onorificenza indiana al valore, l'Ashoka Chakra, insieme ad altri riconoscimenti, sia da Pakistan che da India e Stati Uniti.

Le sue gesta sono state raccontate in un film prodotto da Bollywood nel 2016, noto in originale semplicemente come Neerja, in Italia come Volo Pan Am 73. È stato girato in lingua hindi, scritto da Saiwyn Quadras, diretto da Ram Madhvani e interpretato da Sonam Kapoor, Shabana Azmi e Shekhar Ravjiani.



Volo Pan Am 73: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Neerja Bhanot è una modella apprezzata e una hostess sempre col sorriso pronto, lavora per la mitica compagnia aerea intercontinentale Pan Am. È reduce da un matrimonio infelice, ama i suoi due lavori, che ritiene complementari e funzionali alla sua felicità, insieme a una famiglia a cui è molto legata, composta dai genitori, dai fratelli e da un amico di sempre, che per lei prova in realtà anche un amore tanto profondo quanto pulito.



Il volo che diventa tristemente famoso, il Pan Am 73, partito dall'allora Bombay e diretto a Francoforte e poi a New York, viene attaccato da un gruppo di uomini armati durante uno scalo a Karachi, in Pakistan. I terroristi facevano parte dell'associazione palestinese armata nota come organizzazione Abu Nidal, molto attivo in quegli anni nei dirottamenti in giro per il mondo a favore della causa palestinese. Il loro obiettivo, in quella occasione, era la liberazione di compagni d'armi detenuti a Cipro e Israele.



I piloti riescono a scappare da un'uscita secondaria dell'aereo e si ritrovano lungo la pista, mentre i terroristi tengono in ostaggio per molte ore 350 passeggeri. Vogliono decollare in direzione di Cipro, sono violenti nei confronti di molti passeggeri, uccidendone due. Le richieste non vengono ascoltate, il tempo passa, e la situazione si fa sempre più tesa, addirittura disperata. Neerja è la capo assistente di volto e non cerca solo di mediare, ma dimostra un incredibile coraggio eroico nell’affrontare la crisi.