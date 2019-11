Volevo nascondermi: la prima immagine del film in cui Elio Germano è Antonio Ligabue

News Cinema

Diretto da Giorgio Diritti, il biopic sul pittore del Po arriva in sala a febbraio.

Volevo nascondermi è il film che Giorgio Diritti ha dedicato al pittore Antonio Ligabue, che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Fu una delle figure più interessanti del XX° secolo, dapprima un bambino con il carattere difficile che non visse mai con la sua vera famiglia, poi un giovane uomo ribelle ricoverato più volte in ospedali psichiatrici, infine un pittore e scultore che si mise all'opera già negli anni '30, raggiungendo la sua fase più creativa e prolifica e diventando famoso negli anni '50. Il film, come sappiamo, arriverà nelle nostre sale nel mese di febbraio prodotto da Palomar con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution.

A interpretare il protagonista di Volevo Nascondermi è Elio Germano, di cui vediamo le mani nella prima foto di scena del film, mani sporche, di un uomo che amava giocare con i colori e mescolarsi con la natura. Volevo nascondermi è stato girato a Reggio Emilia e nel territorio limitrofo e riporta Germano davanti alla macchina da presa dopo l'originale L'uomo senza gravità.

Giorgio Diritti, originario come Ligabue dell'Emilia Romagna, torna al cinema a 8 anni di distanza da Un giorno devi andare. Prima aveva diretto Il vento fa il suo giro e L'uomo che verrà.