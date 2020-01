Volevo nascondermi, il trailer: Elio Germano è un sorprendente Antonio Ligabue

News Cinema

Due minuti di immagini in cui l'attore non parla ma ci colpisce con il suo sguardo vivo, quello del pittore naif protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti.

E’ appena stato diffuso lo strabiliante trailer di Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti nel quale Elio Germano interpreta il pittore Naif Antonio Ligabue, artista tormentato e malato di mente che prendeva ispirazione dalla natura e che realizzò bellissimi autoritratti. Nei quasi due minuti di immagini che vi facciamo vedere, risulta evidente il grande lavoro che l'attore ha fatto sul personaggio, muovendosi come un uomo spaventato e rivolgendo intorno a sé uno sguardo intenso, penetrante e curioso. Nel trailer Germano non parla, e il naso non è il suo, ma non è irriconoscibile come nel poster ufficiale del fim. Non si perde completamente dentro il personaggio come Favino con Craxi in Hammamet, insomma, e la cosa un po’ ci rassicura. Tutt'altro che rassicurante dev'essere invece Volevo nascondermi, che è la cronaca di una vita difficile e dolorosa, contaminata da un'infanzia durissima e accompagnata dalla solitudine.

Volevo nascondermi arriverà nelle sale italiane il 27 febbaraio distribuito da 01 Distribution.