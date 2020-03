Volevo nascondermi: i miei quadri per una moto! - clip del film

News Cinema

Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino per il miglior attore, Elio Germano ci mostra le qualità pittoriche di Antonio Ligabue. Volevo nascondermi arriva al cinema il 4 marzo.

Interpretando Antonio Ligabue in Volevo Nascondermi, Elio Germano ha vinto l'Orso d'Argento all’ultimo Festival di Berlino, cosa che ha risvegliato non poco il nostro orgoglio nazionale, insieme all'Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura andato ai fratelli D’Innocenzo per Favolacce. Germano ha fatto un lavoro straordinario, entrando nel personaggio e cercando di "sentire come sentiva lui". Mentre imparava il verso degli animali e dialetto di Gualtieri, l'attore non ha mai pensato di doversi cimentare nella performance del secolo, mostrando grande naturalezza sia quando Ligabue è vittima del suo disturbo mentale che quando l'arte lo salva e lo fa entrare in comunicazione con il prossimo. Nella clip "I dipinti" il pittore fa vedere uno dei suoi celebri autoritratti a due possibili acquirenti. Ligabue è ancora nell'ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, che lo ospitò per tre volte. Contento della visita, mostra con orgoglio ai nuovi arrivati la sua opera preferita, che raffigura dei cavalli imbizzarriti sotto la pioggia. Toni adorava dipingere gli animali, anche quelli feroci, in primis le tigri, e nel raffigurarli prediligeva colori forti: arancione, verde, azzurro. Nella scena veniamo a scoprire anche un'altra grande passione di Ligabue, le motociclette. Nella seconda parte della sua vita arrivò a collezionarne e a guidarne diverse, preferendole di gran lunga alle automobili.

Volevo nascondermi: clip del Film "I dipinti" - HD

Volevo nascondermi è il terzo film di Giorgio Diritti, emiliano proprio come Ligabue. L'uscita in sala è prevista per il 4 marzo. Se volete saperne di più del film, potere leggere la recensione di Volevo nascondermi o guardare le nostre interviste a Elio Germano e Giorgio Diritti.