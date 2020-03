Volevo nascondermi: Elio Germano, Ligabue e lo zucchero filato - clip del film

News Cinema

In una scena quasi muta, l'attore ci dà un assaggio della sua straordinaria performance nel film di Giorgio Diritti.

Antonio Ligabue non ha avuto una vita facile. A causa di un disturbo mentale di cui soffriva fin da bambino, è stato allontanato dalla madre adottiva in Svizzera e portato a Gualtieri, la cittadina da dove proveniva la sua famiglia. E se ha trascorso diverso tempo in un ospedale psichiatrico, ha trovato nella natura, in particolare sulle rive del Po, un'oasi di pace e di consolazione. Ha cominciato a dipingere, e la pittura è stata per lui la cura migliore. Nonostante i suoi problemi, l'artista è sempre stato curioso e ha sempre avuto una grande capacità di osservazione e di stupore. Nella scena del film "La cuccagna", questa meraviglia quasi infantile che lo accompagnerà fino alla fine salta subito ai nostri occhi. Nel borgo che lo ospita, il pittore si trova a partecipare a una piccola fiera. Ad attirare la sua attenzione sono soprattutto lo zucchero filato, un cavallo e l'albero della cuccagna. Siamo ancora nella prima parte di Volevo nascondermi e il personaggio parla poco, e quindi Elio Germano ha dovuto puntare soprattutto sullo sguardo, la mimica facciale, l'andatura. L’attore somiglia molto a Ligabue, ma il suo viso non è stato coperto da innumerevoli strati di trucco tanto da privarlo completamente della sua identità. Eppure Germano "diventa" Toni Ligabue, e la sua interpretazione è da brivido. Non lo abbiamo pensato solamente noi ma anche i membri della giuria internazionale dell’ultimo Festival di Berlino, che gli hanno tributato l'Orso d'Argento per il miglior attore.

Volevo nascondermi: clip del Film "L'albero della cuccagna" - HD

La regia di Volevo nascondermi è di Giorgio Diritti, che aveva già ambientato in Emilia Romagna L'uomo che verrà. I due film si somigliano anche perché sono una riflessione sulla vita e raccontano contesti popolari. Il regista sognava da tempo di realizzare un biopic sul pittore naif. Non aveva mai dimenticato lo sceneggiato tv con Flavio Bucci e aveva inoltre voglia di spezzare una lancia a favore del rispetto e dell'accettazione della diversità.