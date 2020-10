Volevo nascondermi con Elio Germano Orso d'argento a Berlino arriva in Blu-ray

News Cinema

Volevo nascondermi, nel quale l'attore interpreta il pittore Antonio Ligabue, sarà pubblicato in formato fisico dall'11 novembre.

Volevo nascondermi con Elio Germano, biopic del pittore Antonio Ligabue, per la regia di Giorgio Diritti, arriva in Blu-ray e dvd l'11 novembre sotto etichetta Eagle Pictures: è un'uscita particolarmente importante, perché il film, ritirato dalle sale allo scoppio della pandemia, è stato uno dei protagonisti della riapertura estiva di questa difficile stagione cinematografica, con incassi di tutto rispetto persino a Ferragosto. Leggi anche Ferragosto ridà vigore al boxoffice italiano: Volevo nascondermi incassa 100 mila euro