Volete pranzare con Ben Affleck e Matt Damon? I due attori spiegano come fare

In un video davvero spassoso Ben Affleck e Matt Damon informano che è possibile pranzare con loro a Los Angeles dormendo in un hotel di lusso.

La coppia creativa nonché di amici formata da Ben Affleck e Matt Damon, a cui dobbiamo la premiata sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle, si è riunita per girare un video davvero spassoso. I due attori, che si conoscono fin da bambini, hanno utilizzato il sito internet Omaze, che permette alle persone di incontrare le loro star preferite donando soldi in beneficenza, al fine di aiutare la Eastern Congo Initiative e la Water.org. Si tratta di due organizzazioni no profit attive in Congo, la prima fondata da Ben Affleck e la seconda da Matt Damon e Gary White. In pratica, ci sarà una specie di lotteria fra i donatori e il vincitore potrà volare a Los Angeles insieme a un amico o un’amica, dormire in un hotel a quattro stelle e andare a pranzo con Ben Affleck e Matt Damon. Niente male, vero?

Al di là della possibilità di trascorrere un paio d’ore in compagnia dei due attori, la cosa bella, o meglio divertentissima, dell'iniziativa è proprio il video che promuove la competizione. Si vede benissimo che Matt Damon e Ben Affleck si conoscono da una vita e Affleck sprona l'amico a essere un po’ più vivace e accattivante, allora Damon si vendica, accennando indirettamente a Robert Pattinson che si è aggiudicato il ruolo di Batman in The Batman.