Voldemort - Origins of the Heir: il trailer del fan film italiano sul cattivo di Harry Potter

Voldemort - Origins of the Heir non è un libro di J.K. Rowling di cui fino a questo momento non vi avevamo dato notizia e che ha come protagonista il villain della saga di Harry Potter, ma un fan-film italiano che, grazie al crowdfunding di Kickstarter, potrebbe presto diventare realtà.

L'idea è venuta a quattro ragazzi italiani che, durante la rilettura del sesto libro della saga ("Harry Potter e il Principe Mezzosangue"), si sono chiesti cosa abbia veramente spinto Tom Riddle a diventare Voldemort. Gianmaria Pezzato, Stefano Prestia, Davide Panizza e Simone Panza hanno notato, infatti, che sull'ascesa del Signore Oscuro prima della comparsa del maghetto occhialuto non era stato detto tutto, e quindi perchè non approfondire l'argomento in un lungometraggio? Per realizzarlo occorrono 15.000 Euro, ma la buona notizia è che 5000 sono già stati raccolti, quindi la meta non sembra essere lontana.

Di Voldemort - Origins of the Heir, che è prodotto dall'indipendente Tryangle, al momento esiste un trailer (che ha già avuto oltre 30 milioni di visualizzazioni) e questa è la sinossi ufficiale: "Dopo essersi diplomato a Hogwarts, Tom Riddle scompare. Torna dieci anni dopo, con nuovi poteri e un nuovo nome. Il suo viaggio alla ricerca dei segreto della magia oscura lo ha porfondamente cambiato, e toccherà a due vecchie conoscenze fermarlo prima che raggiunga il suo obiettivo: l'immortalità".