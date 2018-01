Voldemort: Origins of the Heir - Guarda gratis su YouTube il fanfilm basato sull'universo di Harry Potter

Il cinema italiano è pieno di aspiranti registi che si lamentano di non avere chance produttive. Neo-diplomati al Centro Sperimentale che sognano budget altissimi, perché "altrimenti che lo facciamo a fare il film, ci vogliono i soldi."

E poi ci sono persone come Gianmaria Pezzato, che ha scritto un fanfilm basato sull'universo di Harry Potter, lo ha realizzato con 15mila euro raccolti grazie a Kickstarter (e con Stefano Prestia come produttore) e ha avuto l'approvazione ufficiale della Warner, che ne ha permesso la pubblicazione su YouTube senza fare storie sui diritti.

Il film s'intitola Voldemort: Origins of the Heir, lo potete vedere gratis online (una delle condizioni imposte dalla Warner) è in inglese (è stato ridoppiato per poter avere un appeal internazionale) e dura poco più di 50 minuti.