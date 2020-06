Vola via il bus di Into the Wild: rimosso per i troppi incidenti nel tentativo di raggiungerlo

News Cinema

È stato portato via in elicottero il bus di Into the Wild che Chris McCandless aveva battezzato nel suo diario "Magic Bus". Tanti fan inesperti si erano avventurati nella natura selvaggia dell'Alaska per visitarlo e alcuni di loro trovarono la morte.

Se n'è andato il "Magic Bus".

Così lo aveva battezzato Chris McCandless nel suo diario quando nell'estate del 1992 ci aveva vissuto all'interno per quattro mesi. Grazie al film Into the Wild - Nelle terre selvagge del 2007 (e prima ancora dal libro di Jon Krakauer del 1996) era diventato famoso facendo conoscere al mondo la tragica storia del 24enne americano. Il bus 142 rappresentava il gentile idealismo e lo spirito libero di McCandless ed era diventato nel corso degli anni, una meta per i fan del film. Il veicolo è stato portato via in elicottero su decisione delle autorità dell'Alaska per via dei troppi turisti fai-da-te che si inoltravano nella foresta per andarlo a visitare. Una donna svizzera morì nel 2010 tentando di attraversare il vicino fiume Teklanika, altra donna bielorussa fu trascinata via dalla corrente nel 2019 mentre il suo compagno rimase gravemente ferito. Le occasioni in cui gruppi di escursionisti improvvisati dovettero essere soccorsi dalla polizia forestale in tutti questi anni non ci contano. L'ultima in ordine cronologico risale a febbraio quando cinque italiani vennero prelevati con le motoslitte dopo aver trascorso la notte vicino al bus a -15 gradi di temperatura, di cui uno con un principio di assideramento.

