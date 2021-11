Voir: il trailer della serie di videosaggi sul cinema in arrivo su Netflix prodotti da David Fincher

News Cinema

Debutta il 6 dicembre in streaming su Netflix una serie di saggi visivi che celebrano il cinema e la connessione personale che ognuno di noi ha con le storie che vediamo sul grande schermo. Ecco il trailer di Voir.

Se, come probabile se siete su questo sito, siete degli appassionati di cinema, è probabile che negli ultimi anno abbiate avuto modo di vedere su YouTube o Vimeo qualche videosaggio, ovvero quella particolare forma di fare storia, analisi e critica del cinema attraverso ciò su cui il cinema si basa: l'immagine in movimento. Si tratta, per chi non lo sapesse, di video montati da esperti e appassionati nei quali si prende in esame il cinema di un autore, o un singolo titolo, o magari un genere o addirittura, più specificamente, un tema.

Una delle serie di videosaggi più nota è quella che si chiama "Every Frame a Painting", realizzata da Tony Zhou e Taylor Ramos: che sono, assieme a critici come Walter Chaw, Sasha Stone e Drew McWeeny, gli esperti coinvolti in una serie di videosaggi che debutteranno su Netflix intitolata Voir, che conta sulla produzione esecutiva di David Fincher e David Prior, e sarà disponibile in streaming dal 6 dicembre.

In attesa di poter vedere questo nuovo interessante prodotto di Neflix, nel quale peraltro la sottolinatura della natura unica e insostituibile della visione in sala appare costante, ecco il trailer di Voir.

Voir: il trailer della serie di videosaggi sul cinema di Netflix



Dai produttori esecutivi David Fincher e David Prior, VOIR è una serie di saggi visivi che celebrano il cinema e la connessione personale che ognuno di noi ha con le storie che vediamo sul grande schermo. Dalle storie personali intime alle intuizioni sul personaggio e sull'artigianato, ogni episodio ci ricorda perché il cinema occupa un posto speciale nelle nostre vite.