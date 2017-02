Voglia di tenerezza ha un remake con Oprah Winfrey, dirige Lee Daniels

Voglia di tenerezza avrà un remake, diretto da Lee Daniels e interpretato da Oprah Winfrey, nel ruolo di Aurora Greenway, che fruttò a Shirley MacLaine un Oscar come miglior attrice protagonista, nel Voglia di tenerezza di James L. Brooks del 1983. Di fatto si tratta di un nuovo adattamento del romanzo alla base già della prima versione, quel "Terms of Endearment" di Larry McMurtry, dedicato alla vita di Aurora e di sua figlia ribelle Emma, che nel 1983 fu portata sullo schermo da Debra Winger e che per ora non ha un volto nella prossima rivisitazione.

Lee Daniels e Oprah Winfrey hanno già lavorato insieme sul set di The Butler, dove la Winfrey, negli States più famosa per il suo talk show che per la carriera cinematografica, interpretava la moglie del protagonista Forest Whitaker. L'originale Voglia di tenerezza fu candidato a ben 11 premi Oscar, vincendone ben 5: oltre a quello andato alla MacLaine, ci furono quelli per miglior attore protagonista (Jack Nicholson, nel ruolo di un ex-astronauta che s'innamorava di Aurora), miglior film, migliore regia e migliore sceneggiatura non originale.