Voglia di film? Mettetevi comodi, ci sono prime visioni per tutti i gusti su Sky Cinema

News Cinema

Sono intensi e coinvolgenti i film in prima visione disponibili su Sky Cinema, titoli per tutti gusti che vanno dal blockbuster americano Le Mans '66 al campione di incassi Tolo Tolo di Checco Zalone.

Che sia commedia o science-fiction, thriller o drammatico, potete trovare il genere di vostra preferenza tra i film disponibili su Sky Cinema. Si tratta di prime visioni per tutti i gusti, in cui sono storie con la S maiuscola a essere raccontate. Il grande cinema americano con gli interpreti di caratura mondiale ruggisce sotto il cofano delle auto di Matt Damon e Christian Bale in Le Mans '66 e stupisce con l'assordante silenzio dello spazio in cui viaggia Brad Pitt in Ad Astra. Nel frattempo M. Night Shyamalan con Glass, sfiorando il mistico e il soprannaturale, chiude una trilogia iniziata nel 2000 offrendo una triangolazione memorabile a Bruce Willis, James McAvoy e Samuel L. Jackson. Il cinema italiano si fa sentire con Toni Servillo e Dustin Hoffman protagonisti del thriller L'uomo del labirinto, dal romanzo di Donato Carrisi, e con le divertenti commedie Tolo Tolo e Se mi vuoi bene in cui, rispettivamente, Checco Zalone e Claudio Bisio sono in un certo senso alla ricerca di loro stessi. Con la storia di The Farewell - Una bugia buona possiamo invece iniziare a respirare quell'atmosfera di famiglia che le festività natalizie in arrivo portano con sé.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: Le Mans '66 (dal 2/11)

Una storia può raccontare di una corsa automobilistica ed essere ampiamente godibile da tutta la famiglia, anche senza la passione per i motori. È il caso di Le Mans '66 - La grande sfida che porta sullo schermo ciò che accadde negli a metà degli anni 60 quando Henry Ford II avanzò una richiesta per acquistare quella prestigiosa azienda italiana con sede a Maranello che produceva auto rosse e molto veloci. Il suo proprietario Enzo Ferrari disse un secco, allora la Ford scese in pista sul tracciato di Le Mans per tentare di sottrarre il podio alla Ferrari che da anni dominava era senza rivali. Matt Damon e Christian Bale interpretano rispettivamente l'imprenditore ed ex pilota Carroll Shelby e il meccanico e pilota Ken Miles, i due uomini che si sporcarono le mani portando avanti il lavoro con sudore e fatica nonostante le molte intromissioni dell'ufficio marketing della Ford. Diretto da James Mangold, film ha conquistato due Oscar, per il montaggio visivo e per il montaggio sonoro.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: Tolo Tolo (dal 9/11)

La tragicomica storia di Checco Zalone in Tolo Tolo è quella di un uomo che, dopo un fallimentare tentativo di trapiantare la cultura del sushi in un paesino della Puglia, si lascia tutti i familiari, le ex-mogli e i creditori alle spalle e si reinventa come cameriere in un resort africano. Qui vorrebbe essere uno dei tanti ricconi italiani che deve servire, piuttosto che uno squattrinato italiano in terra straniera. Quando arriva la guerra civile, Checco e il suo amico e collega Oumar fuggono, prima nel villaggio di quest'ultimo, poi direttamente sulla rotta per l'Europa: bus precari, deserto, passaggi fortunosi, momenti di pace, guerriglia, carceri e attraversamento del Mediterraneo. Avrebbe potuto fare una commedia innocua su qualunque argomento, dall'alto del suo successo cinematografico, invece Zalone ha scelto di trattare con intelligenza i temi dell'immigrazione e dell'intolleranza, continuando a farsi beffe del provincialismo degli italiani. Tolo Tolo ha chiuso la sua performance al box office con un incasso di quasi 40 milioni di euro.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: Glass (dal 14/11)

Abbiamo conosciuto David Dunn e le sue particolari abilità in Unbreakable, uscito in sala nel 2000. Nel 2017 con Split abbiamo capito che quella storia era tutt'altro che finita. Con il thriller Glass, lo sceneggiatore e regista M. Night Shyamalan chiude la narrazione della sua personale e alternativa visione sui supereroi e su di un mondo pseudo-realistico in cui se ci sono menti deviate al servizio del male, non può mancare il bene incarnato da qualcuno capace di fermarle. In un'epica triangolazione finale, il vigilante David Dunn (Bruce Willis), Kevin Wendell Krumb (James McAvoy) e il diabolico Elijah Price (Samuel L. Jackson) sono i protagonisti di questa storia che trasuda tensione a ogni scena. Nel cast troviamo anche Sarah Paulson nel ruolo di llie Staple, il cui compito è quello di convincere i tre uomini che le abilità che sostengono di avere sono frutto della loro immaginazione.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: Ad Astra (dal 23/11)

Dopo essere miracolosamente sopravvissuto a una caduta da una torre spaziale, l'ingegnere della NASA Roy McBride è convocato per una missione vitale per il pianeta. C'è un processo di distruzione in atto sulla terra denominato il picco, una letale onda d'urto che causa incendi, guasti tecnologici e incidenti aerei. Per farlo, Roy deve arrivare all'estremità del Sistema Solare, nei pressi di Nettuno, dove suo padre morì in una missione miseramente fallita. Ma siamo sicuri che l'uomo non sia ancora vivo dopo tutti questi anni? Brad Pitt produce Ad Astra, per la regia di James Gray, e ne è l'interprete principale. L'attore si è lasciato trasportare da questa storia universale in cui le risposte che cerchiamo rischiano di essere oltre la nostra portata. Nel cast troviamo anche Tommy Lee Jones e Liv Tyler.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: L'uomo del labirinto (dal 30/11)

Per il suo secondo film da regista, lo scrittore Donato Carrisi porta nuovamente sullo schermo una storia tratta da un suo romanzo. Con L'Uomo del Labirinto l'autore abbandona il realismo del noir classico e ci conduce in un universo inquietante ai confini con il genere horror, in cui prendono vita le sue paure e le nostre. Il film racconta la storia di una ragazza, interpretata da Valentina Bellè, rapita mentre si recava a scuola durante una mattina di inverno. Toni Servillo è l'investigatore privato che viene incaricato dai genitori di ritrovare la figlia, ma ogni ricerca sembra vana. Quindici anni dopo la ragazza si risveglia in un letto d'ospedale, è cosciente, ma non ricorda dove ha trascorso l'ultimo periodo, né dove è stata o cosa le sia accaduto. Insieme a lei c'è un profiler, che ha il volto di Dustin Hoffman, il quale ha il compito di aiutarla a recuperare la memoria per poter capire chi l'abbia tenuta prigioniera negli ultimi anni.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: The Farewell - Una bugia buona (dal 4/12)

Scritta e diretta da Lulu Wang, la storia di The Farewell - Una bugia buona racconta di una giovane donna nata in Cina, ma cresciuta a New York. Ciò che desidera è trovare il suo posto nel mondo e affermarsi come scrittrice, un sogno che si rivela difficile da realizzare. In Cina vive la nonna paterna che lei visita di rado e sente principalmente per telefono. Nonostante la distanza, però, le due donne sono molto legate tra loro e spesso si raccontano piccole bugie a fin di bene, per non crearsi preoccupazioni a vicenda.

Quando si scopre che all'anziana donna rimangono poche settimane di vita, tutta la famiglia decide di non rivelarglielo per poterle permettere di trascorrere questi ultimi istanti serenamente, allora con una scusa viene organizzata una festa per starle vicino ma la regazza di New York non è invitata, perché è troppo "occidentale" nel suo stile di vita e lontana dalle tradizioni cinesi. La ragazza decide di ignorare la famiglia e di partire lo stesso per la Cina e passare del tempo con l'amata nonna.

Film in Prima Visione su Sky Cinema: Se mi vuoi bene (dal 5/12)

Claudio Bisio è un avvocato di successo ed è anche un depresso cronico. Uscire dalla sua palude emotiva non è semplice, ma quando un giorno entra nel negozio Chiacchiere e conosce Massimiliano, intepretato da Sergio Rubini, l'avvocato capisce individua il suo nuovo scopo nella vita: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego mette a fuoco i problemi che secondo lui affliggono i suoi genitori, suo fratello, sua figlia, i suoi amici e la sua ex moglie e si lancia in una serie di azioni con l'obiettivo di risolverli, nonostante nessuno glielo avesse chiesto. Scritto e diretto a Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene si avvale nel cast anche della presenza di Flavio Insinna, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Memo Remigi, Laura Magni, Cochi Ponzoni, Luca Carboni e Gian Marco Tognazzi.