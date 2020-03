Visions du Réel si svolgerà, ma interamente su internet

News Cinema

La manifestazione svizzera di fine aprile ripensa la sua formula per l’epidemia di coronavirus.

In seguito alla decisione del governo svizzero e del Canton Vaud di vietare assembramenti pubblici e simultanei, chiudendo tutti i cinema fino al 30 aprile, il festival Visions du Réel ha deciso di ripensare la formula della sua 51esima edizione, prevista dal 24 aprile al 2 maggio 2020. Sarà, infatti, interamente su internet e permetterà di condividere con il pubblico i film della competizione su piattaforme dedicate, per un periodo limitato di tempo e con un numero limitato di posti virtuali, in linea con le modalità operative del festival.

Le attività industry stanno altrettanto ripensate in formato digitale, offrendo la possibilità di estendere il loro spettro ancora più in là, ben oltre i confini nazionali, riunendo professionisti da tutto il mondo senza calendario o restrizioni di budget. Sono tutte iniziative pensate per onorare in pieno l’impegno con un pubblico entusiasta, locale, nazionale svizzero e internazionale.

I dettagli della nuova versione verranno annunciati presto. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.