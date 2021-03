Visions du Réel 2021: presentato il programma del festival svizzero

News Cinema

presentato il programma con forte presenza italiana della rassegna svizzera Visions du Réel 2021.

La 52ª edizione di Visions du Réel si svolgerà nella cittadina svizzera francese di Nyon,nel Canton Vaud dal prossimo 15 al 25 aprile 2021. il consueto appuntamento con il cinema del reale ospiterà 142 pellicole provenienti da 58 paesi, con 82 anteprime mondiali e 16 internazionali. Si svilupperà principalmente online ed in minor parte, nel rispetto delle misure sanitarie, in loco ovviamente per la ben nota situazione mondiale ancora complessa, legata alla pandemia di Covid-19.

Visions du Reel rende omaggio all'autore, regista e sceneggiatore francese Emmanuel Carrère, omagginadolo con il prestigioso Premio d'Onore. Gli Atelier 2021 sono dedicati a Tatiana Huezo e Pietro Marcello. L'autore italiano terrà una masterclass per il pubblico e saranno presentate tutte le sue opere.

Un'edizione che dedicherà particolare attenzione al nostro cinema. Veranno infatti presentati, Rondo' Final di Felice D'Agostino, Gaetano Crivaro e Margherita Pisano, e Vedo Rosso di Adrian Paci, entrambi nel Concorso Internazionale Medio e Corto Metraggi; Cronache di quel tempo di Maria Iorio e Raphael Cuomo e Sognando un'isola di Andrea Pellerani nel Concorso Nazionale. Nella sezione Grand Angle sono stati selezionati Cuban Dancer di Roberto Salinas, Io resto di Michele Aiello e The Rossellinis di Alessandro Rossellini e Lorenzo D'Amico de Carvalho. Nella sezione Latitudes Molecole di Andrea Segre e Guerra e Pace di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti. Infine, in Doc Alliance, A Black Jesus di Luca Lucchesi.

Con riserva degli sviluppi sanitari, sono infatti previsti anche alcuni eventi sul posto, tra cui proiezioni per le scuole e nelle case di cura. Gli organizzatori stanno anche valutando la possibilità di portare a Nyon alcuni professionisti, in particolare registi cinematografici.