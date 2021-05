Vision Distribution: Massimiliano Orfei nominato nuovo Amministratore Delegato

News Cinema

La società Vision Distribution ha deciso il nome di chi sostituirà Nicola Maccanico, si tratta di Massimiliano Orfei, nuovo amministratore delegato.

Vision Distribution annuncia che Massimiliano Orfei è stato nominato Chief Executive Officer, dopo aver ricoperto le cariche di CFO e poi COO, nella stessa azienda, sin dalla sua fondazione.

Il Presidente di Vision Distribution Domenico Labianca ha dichiarato: “E’ un grande piacere annunciare questo cambio al vertice di Vision. Ringrazio Nicola Maccanico per lo straordinario lavoro svolto fin qui, che ha contribuito a rendere la realtà di Vision Distribution una ricchezza per tutta l’industria della produzione e distribuzione cinematografica italiana. La nomina di Massimiliano Orfei rappresenta per la nostra azienda una grande opportunità di proseguire lungo il percorso ormai consolidato nel segno della continuità".

Massimiliano Orfei ha commentato: "Ringrazio il Presidente Labianca e tutto il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. La prima sfida che abbiamo di fronte è la ripartenza del mercato cinematografico. L'obiettivo è uscire molto velocemente e più forti di prima da una crisi che ha messo a dura prova la tenuta del sistema, nella consapevolezza che le profonde trasformazioni che sta subendo la nostra industria rappresentano non una minaccia ma una straordinaria opportunità di crescita. Grazie all'incredibile lavoro fatto in questi 4 anni con Nicola Maccanico, Vision è oggi una delle realtà più solide del panorama produttivo e distributivo italiano. Ci sono tutte le condizioni per affrontare con successo il futuro".