Il prossimo 8 febbraio arriva nelle sale l'ultimo attesissimo capitolo della trilogia di E.L. James: Cinquanta Sfumature di Rosso. Condividi con noi il motivo per cui andrai al cinema, in palio per te tanti premi targati cinquanta sfumature.



Dal 22 gennaio al 21 febbraio partecipa al concorso promosso da UCI Cinemas denominato "Vinci con UCI Cinemas e Cinquanta Sfumature di rosso". Acquista il biglietto e registrati sul sito 50sfumaturedirosso.ucicinemas.it. Se acquisti il biglietto online ricevi subito uno sconto del 15% da utilizzare da Mondadori per l'acquisto di uno dei libri di E.L. James.

Tutti i biglietti registrati parteciperanno all'estrazione di un romantico week end presso il lussuoso The Gentleman of Verona Grand Relais.



Inoltre durante la UCI red week se acquisti un biglietto per la visione del film nel primo week end di uscita hai la possibilità di vincere subito una delle 70 copie messe in palio al giorno del libro "Darker" - la storia di cinquanta sfumature di nero raccontate dal tenebroso Christian Grey.

Concorso e operazione a premi validi dal 22 gennaio al 21 febbraio 2018, con estrazione finale del premio entro il 16 marzo 2018. Montepremi relativo al concorso 10.469,9€ (IVA Compresa) - Regolamento completo su 50sfumaturedirosso.ucicinemas.it

Il Trailer Italiano di Cinquanta sfumature di rosso