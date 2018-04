Vinci con UCI Cinemas e Avengers Infinity War

Il prossimo 25 aprile arriva nei cinema italiani il nuovo attesissimo film targato Marvel: Avengers - Infinity War. Diretto da Joe e Anthony Russo vede come protagonisti un esercito di supereroi dell'Universo Marvel chiamati ad unire le forze per sconfiggere il potente Thanos.



Per l’occasione UCI Cinemas ha lanciato un concorso con in palio fantastici premi!



Partecipare è facile, basta collegarsi al sito avengers.ucicinemas.it e registrare i propri dati. In palio, ad estrazione finale, magnifici kit, tra cui: 15 kit Avengers composto ciascuno da un Fumetto Panini Comics, “Il Guanto dell’Infinito” e il completo biancheria Carrillo; 5 kit formati dalla fotocamera FUJIFILM X-A10, la “piccola” della Serie X, a ottica intercambiabile e le simpatiche etichette personalizzabili per contrassegnare vestiti e oggetti by Ludilabel. Registrati e VINCI! Inoltre registrando il biglietto del film, acquistato tramite i canali di vendita UCI, puoi vincere un super viaggio a Los Angeles con Alidays e se sei possessore della Skin ucicard le possibilità di vincita raddoppiano!



Concorso e operazione a premi validi dal 27 marzo al 13 maggio, con estrazione finale del premio entro l'1 giugno 2018. Valore del montepremi per la parte relativa al concorso di 6.848,6€ (IVA Compresa) – Regolamento completo su avengers.ucicinemas.it



La Trama ufficiale di Avengers: Infinity War

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale di tutto il mondo in concomitanza con il decimo anniversario di Marvel Studios, portando sul grande schermo la più grande e fatale resa dei conti di tutti i tempi: gli Avengers e i loro alleati dovranno essere pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell’universo.