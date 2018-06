Vincent Cassel è Paul Gauguin nel trailer di Gauguin: Voyage to Tahiti

Uno dei più grandi artisti dell'Ottocento, e di sempre, Paul Gauguin è noto - oltre che per la sua arte - per sia per lo stretto rapporto che ebbe con Paul Cezanne e Vincent Van Gogh, sia per la sua insofferenza nei confronti delle regole e delle convenzioni della società occidentale che lo portò a fare quel che molti di noi sognano segretamente di fare: mollare tutto e andare a vivere a Tahiti.

È proprio quella la parte della sua vita che viene raccontata, come suggerisce il titolo, da Gauguin: Voyage to Tahiti, un biopic francese, uscito lo scorso anno in patria ma di imminente debutto nelle sale americane, che vede Vincent Cassel nei panni del grande pittore emblema del post-impressionismo.

Se siete curiosi, questo è il trailer del film:

Gauguin - Voyage de Tahiti: Trailer Ufficiale del Film - HD

Diretto da Edouard Deluc e da lui stesso sceneggiato assieme a Etienne Comar, Thomas Lilti e Sarah Kaminsky, a partire da un libro di memorie di Gauguin dal titolo “Noa Noa”, Gauguin: Voyage to Tahiti vede protagonisti, con Cassel, anche Tuhei Adams, Malik Zidi e Pernille Bergendorff.