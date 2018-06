Vince Vaughn arrestato per guida in stato di ebbrezza e resistenza alla polizia

Alla lunga lista degli arresti delle star di Hollywood per guida in stato di ubriachezza si è adesso aggiunto Vince Vaughn, fermato per un controllo dalla polizia nelle prime ore di domenica notte a Los Angeles, per la precisione a Manhattan Beach.

L'attore viaggiava con un passeggero ed è stato arrestato anche per aver opposto resistenza alla polizia. La cosa singolare è che anche il passeggero - di cui non si conosce il sesso - è stato arrestato perché ubriaco, anche se non guidava. Entrambi hanno pagato la cauzione e sono stati rilasciati.

Si tratta del primo arresto per Vaughn per questo motivo, ma non del primo in assoluto: nel 2001 a Wilmington, in North Carolina, fu arrestato in un bar dove Steve Buscemi venne accoltellato - fortunatamente senza gravi conseguenze - al volto, alla gola e a un braccio per essersi messo in mezzo durante una rissa tra Vaughn, lo sceneggiatore Scott Rosenberg e un uomo del posto. Le accuse a suo carico vennero in seguito ritirate.