Vin Diesel: "Steven Spielberg vuole che torni a dirigere!"

E se lo dice l'autore di Indiana Jones e Incontri ravvicinati...

Se non molti sapevano che Vin Diesel è anche un regista, ancor meno probabilmente sono a conoscenza del fatto che uno dei più grandi fan dei suoi lavori dietro la macchina da presa è addirittura Steven Spielberg. A confermarlo è stato proprio l’attore durante un’intervista promozionale del suo ultimo Bloodshot, aggiungendo che il regista di E.T. e Lo squalo lo ha più volte incentivato a tornare dietro la macchina da presa per qualche altro progetto, magari più “piccolo” e personale. Questa la dichiarazione di Diesel: “Ho incontrato di recente Steven e mi ha detto che quando ha scritto il ruolo per me in Salvate il soldato Ryan stava ovviamente arruolando l’attore, ma in segreto stava sostenendo il regista in me, e non l’ho fatto abbastanza. Ha detto che è un crimine contro il cinema e che devo tornare sulla sedia del regista.”

A questo punto non ci resta altro che ripercorrere la carriera di Vin Diesel come regista, in cerca di quelle perle (supponiamo davvero nascoste…) che hanno fatto innamorare Steven Spielberg della sua arte. Nel1995 Diesel ha esordito come attore e regista con il cortometraggio Muti-Facial, storia di un interprete e delle prove psicologiche che deve sostenere durante le audizioni, soprattutto a causa della sua origine multirazziale. A quanto pare sarebbe stato questo lavoro a convincere Spielberg ad assumerlo per Salvate il soldato Ryan. Due anni dopo Diesel ha diretto e interpretato il lungometraggio Strays, e dal quel momento si è tornato dietro la macchina da presa soltanto nel 2009 per il cortometraggio Los Bandoleros e tre anni dopo per Interrogation, episodio della serie TV The Ropes. Son questi i titoli che dobbiamo riscoprire perché Steven Spielberg sia un così grande fan di Diesel in versione regista. O così ha detto il buon Vin…