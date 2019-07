Vin Diesel rivela che Riddick 4: Furya è in arrivo, il copione è pronto

News Cinema

In un video su Instagram, la star mostra la sceneggiatura completata per il quarto atto.

Vin Diesel ha rivelato che il copione del quarto film della saga di Riddick, provvisoriamente intitolato Riddick 4: Furya, è nelle sue mani da qualche giorno. Ancora a cura di David Twohy, che finora ha anche diretto i precedenti Pitch Black (2000), The Chronicles of Riddick (2004) e Riddick (2013), questo Furya dovrebbe ambientarsi, stando appunto al titolo, nel pianeta natale dell'antieroe portato sullo schermo da Diesel. Ricordiamo che nel corso degli anni Vin ha anche dato la voce al personaggio in tre videogiochi, Escape from Butcher Bay (2004), Assault on Dark Athena (2009) e Riddick: The Merc Files (2013), nonché in diversi cortometraggi e progetti secondari, tra cui il film animato Dark Fury del 2004.

Tempo fa Diesel, attualmente impegnato sul set di Fast & Furious 9, disse che lui e Twohy avrebbero voluto riportare la serie su una scala più epica, come fecero con The Chronicles of Riddick. Una scelta curiosa che non sappiamo sia stata poi perseguita: quel film fu l'unico flop nella storia del franchise, con 115 milioni d'incasso mondiale per 105 di costo. Decisamente non fece bene alla serie allontanarsi dalle sue radici da b-movie, dato che il successivo Riddick (38 milioni di budget) si è difeso alla grande con un incasso di 98.