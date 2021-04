Vin Diesel in un nuovo film di mazzate ispirato al gioco vintage Rock 'Em Sock 'Em Robots

News Cinema

Uno dei prossimi progetti in cui reciterà Vin Diesel sarà un film prodotto da lui stesso e ispirato al gioco anni 60 Rock 'Em Sock 'Em Robots.

In attesa di rivederlo in Fast and Furious 9, il buon Vin Diesel sta mettendo a punto alcuni progetti futuri. In collaborazione con Universal e Mattel, l'attore vuole produrre un film basato su un gioco da tavolo degli anni 60 che non richiede un grande impegno cerebrale. Anzi. Collocandosi al lati opposti del ring, i due giocatori afferrano le manopole e premendo il tasto in cima con il pollice, azionano gli sganassoni dei due robot. Vince chi per primo fa saltare la testa all'altro.

Arrivato nei negozi nel 1964, Rock 'Em Sock 'Em Robots ebbe un grande successo che segnò l'infanzia della Boomer Generation. Per un momento si pensò che il film Real Steel del 2011 fosse basato su questo gioco e ci fu una certa delusione tra quel pubblico che sperava in un'operazione nostalgia rivisitata. Quello con Vin Diesel invece sarà un ufficiale film su Rock 'Em Sock 'Em Robots la cui storia sarà scritta da Ryan Engle, sceneggiatore di Rampage e L'uomo sul treno. "Prendere questo classico gioco avendo la Mattel come partner allineandosi al modello di franchise mondiale di successo che abbiamo con Universal, è davvero entusiasmante", ha commentato l'attore.