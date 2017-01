Vin Diesel e Nina Dobrev in una nuova clip italiana esclusiva di xXx: Il ritorno di Xander Cage

A pochi giorni dall'uscita in sala, abbiamo una nuova clip italiana in esclusiva in cui Xander Cage alias Vin Diesel e Becky Clearidge alias Nina Dobrev si incontrano per la prima volta. Nonostante la presenza del loro capo Jane Marke alias Toni Collette, i due non possono fare a meno di flirtare.

xXx: Il ritorno di Xander Cage esce al cinema il 19 gennaio.





Il terzo esplosivo capitolo della serie xXx vede Xander Cage (Vin Diesel), amante degli sport estremi assoldato dal governo, rientrare dal suo esilio volontario e affrontare il guerriero alpha Xiang e la sua squadra in una corsa per recuperare un'arma potenzialmente letale nota come "Vaso di Pandora". Circondato da un nuovo gruppo di avventurosi alleati, Xander si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale che punta a far scontrare tutti i governi mondiali.