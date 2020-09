Vin Diesel debutta come cantante con il singolo Feel Like I Do

News Cinema

L'attore di Fast & Furious coltivava anche la passione della musica e durante i mesi di quarantena è riuscitpo a concretizzarla. Vin Diesel debutta come cantante con Feel Like I Do.

A 53 anni, in un anno sabbatico forzato dai mesi di pandemia che hanno costretto a rinviare all'aprile 2021 Fast & Furious 9, la star del cinema action Vin Diesel ha deciso che era arrivato il momento. DI fare cosa? Di dare concretezza alla sua passione per la musica incidendo un brano come cantante. Feel Like I do è il titolo del singolo che l'attore sta lanciando in queste ore. Il brano è frutto della collaborazione con il DJ e produttore musicale norvegese Kyrre Gørvell-Dahll, meglio noto come Kygo.

"In un anno in cui normalmente sarei su un set cinematografico, sono fortunato ad avere un'altra opportunità creativa, un'altro modo di mostrare e condividere quello che ho nel cuore. E in questo, una delle persone che per prima ha creduto in me è Kygo. Debutto quindi con la mia prima canzone per l'etichetta di Kygo e spero che vi piaccia", ha detto Vin Diesel. Qui sotto potete ascoltare il brano che ha anche l'ambizione di essere ballato.