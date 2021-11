Vin Diesel ci prova e chiede a Dwayne Johnson di tornare per il finale di Fast & Furious: "Devi compiere il tuo destino"

News Cinema

Dwayne Johnson era stato chiaro dicendo che non avrebbe più fatto parte della saga di Fast & Furious. Vin Diesel sui social gli scrive per farlo tornare sui suoi passi.

Era il 2016 quando Dwayne Johnson scrisse un post su Instagram definendo "rammolliti" alcuni dei suoi colleghi maschi sul set di Fast and Furious 8. Tra questi c'era Vin Diesel con cui The Rock non volle più lavorare a stretto contatto. Nell'ottavo capitolo della saga infatti, i due recitano in un paio di scene apparentemente insieme, ma non li vediamo mai nella stessa inquadratura perché di fatto non erano presenti sul set nello stesso momento.

Col tempo abbiamo capito che i due hanno "diverse filosofie sull'approccio al lavoro", come ha detto Johnson, dopo essersi chiarito con Diesel. Le strade dei due attori però non si sono più ricongiunte professionalmente, con il personaggio di Johnson deviato narrativamente verso lo spin-off di Hobbs & Shaw insieme a Jason Statham.

In una intervista di pochi mesi fa, Dwayne Johnson aveva ribadito che, pur augurando tutto il meglio al suo ex collega per il finale di Fast & Furious 10, non sarebbe più tornato a far parte della "famiglia" del film. Con Fast & Furious 9 uscito con un anno di ritardo, chiaramente il peggior film della saga, e il tempo scivolato via a causa della pandemia, è possibile che la Universal e Vin Diesel (tra i produttori fin dal quarto capitolo) abbiano deciso di abbandonare l'idea di un 11° film. Questo è quanto sembrerebbe leggere tra le righe del post che Diesel ha pubblicato su Instagram. L'attore chiede esplicitamente a Johnson di tornare sui suoi passi e concludere nel migliore dei modi la saga, anche per onorare la memoria di Paul Walker, che Diesel chiama sempre affettuosamente Pablo.

In sostanza Vin Diesel scende in piazza e davanti a tutti i fan, mette pubblicamente Dwayne Johnson in una posizione difficile:

Fratellino mio Dwayne... il tempo è giunto. Il mondo attende il finale di Fast 10. Come sai, i miei bambini si rivolgono a te chiamandoti zio Dwayne in casa mia. Non c'è vacanza che passa senza che tu e loro vi sentiate per scambiarvi gli auguri... ma il tempo è giunto. Il retaggio attende. Ti ho detto anni fa che avrei rispettato la mia promessa fatta a Pablo. Ho giurato che avremmo raggiunto e realizzato il miglior Fast con il film finale numero 10! Te lo dico con il cuore... ma devi farti vivo, non lasciare il vuoto nella saga, hai un importante ruolo da interpretare. Hobbs non può essere incarnato da nessun altro. Spero che tu ti voglia ergere per l'occasione e compiere il tuo destino.

L'ascia di guerra tra i due era stata sepolta tempo fa e i toni nel tempo si erano ammorbiditi. Johnson però deve ora elaborare bene la risposta se intende rifiutare, visto il plauso pressoché unanime dei milioni di fan per la proposta del "rammollito".

Qui sotto il post di Vin Diesel.