Villetta con ospiti: il video backstage esclusivo del noir di Ivano De Matteo

News Cinema

Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Vinicio Marchioni e Cristina Flutur sono i protagonisti principali del sesto film del regista romano, al cinema dal 30 gennaio.

Dall'esordio registico del 2002 con Ultimo stadio, Ivano De Matteo, con la compagna sceneggiatrice Valentina Furlan, ha costruito un cinema fatto di piccoli e rilevanti film, con storie esemplari che toccano quasi sempre il confine che l'essere umano è disposto a oltrepassare, o che si trova a varcare quasi suo malgrado. Un cinema che non giudica ma che pone inquietanti interrogativi ed apre la strada a un salutare e umanissimo dubbio, in un mondo in cui più nessuno è disposto ad ammettere la propria fallibilità.

Villetta con ospiti, sesto lungometraggio di De Matteo, non fa eccezione alla regola e intrappola in una villetta dell'agiato Nordest i protagonisti della sua storia, agiati borghesi con parecchi lati oscuri, che convergono sul luogo per un evento fatale da risolvere in tempi brevissimi e senza far danno ai coinvolti. Un film dalle atmosfere noir, in cui un'apertura solare e luminosa viene corrotta da un violento temporale che lascia presagire gli eventi notturni. Con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Cristina Flutur, Vinicio Marchioni, Bebo Storti, la veterana Erica Blanc e giovani attori esordienti, tutti ottimamente diretti, Villetta con ospiti arriva al cinema il 30 gennaio 2020, distribuito da Academy Two.