Villetta con ospiti: il trailer del noir di Ivano De Matteo con Marco Giallini e Michela Cescon

Una villetta del nord Italia che di giorno ospita una splendida famiglia borghese, mentre di notte sprofonda nella violenza.

Vi presentiamo il trailer di un film italiano interessante, Villetta con ospiti, previsto in uscita fra poche settimane. Il benessere di una dimora ricca e popolata da una "splendida famiglia", nella opulenta provincia nel nord Italia. Tutto questo di giorno, mentre con l'arrivo della notte saranno i vizi, i sette peccati per sette protagonisti, a prendere il sopravvento nella notte meschina e sempre più violenta di Villetta con ospiti, nuovo film noir diretto da Ivano De Matteo in uscita il prossimo 30 gennaio 2020.

Nel cast Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, con Bebo Storti e la partecipazione di Vinicio Marchioni. Come dice la frase di lancio: Un colpevole, tutti complici, nessun innocente. Ecco le immagini del trailer.