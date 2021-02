Viggo Mortensen poteva essere Wolverine, ma a casa qualcuno disse no

News Cinema

Come sarebbe stato Wolverine se il ruolo non fosse andato a Hugh Jackman ma a Viggo Mortensen? Non lo sapremo mai, però adesso conosciamo la ragione del rifiuto dell'attore poi diventato Aragorn.

Tempo fa ci divertimmo un mondo a raccontarvi che l'Aragorn dei film del Signore degli Anelli avrebbe potuto essere interpretato non da Viggo Mortensen ma da Nicolas Cage. Oggi invece vi vogliamo parlare di un personaggio che avrebbe avvicinato il protagonista di Captain Fantastic al mondo dei fumetti garantendogli un successo strepitoso: Wolverine. Ebbene sì, la parte del mutante artigliato degli X-Men in origine era stata proposta a lui! Il nostro però la rifiutò, come ben sappiamo. Cosa - o chi - lo spinse a dire no a Bryan Singer? Suo figlio Henry Mortensen, che all'epoca del primo film della saga avrà avuto 11-12 anni.

Come ha raccontato Viggo nel corso di una lunga intervista, lui stesso aveva qualche perplessità: "La cosa che all’epoca non mi convinceva era l’idea di interpretare lo stesso personaggio all'infinito. Poi c’erano altre cose, molte me le avevano dette senza giri di parole, però decisi di portare all’incontro con il regista mio figlio Henry un po’ come portafortuna e un po’ come consigliere. Sotto sotto pensavo che potesse imparare qualcosa anche lui, perché gli avevo fatto leggere la sceneggiatura e mi aveva detto che molte cose erano sbagliate”.

Dopodiché i due Mortensen si recarono da Bryan Singer e il regista domandò a Henry se avesse familiarità con il personaggio di Wolverine. Il ragazzo rispose di essere un grande esperto degli X-Men e chiese a Singer perché avesse cambiato così tante cose nel copione. I due cominciarono a chiacchierare animatamente e a commentare ogni singola modifica. Una volta terminato l'incontro, il piccolo Mortensen chiese al grande Mortensen se Il buon Bryan avrebbe cambiato ciò che gli aveva suggerito. Viggo rispose: "Certo che no", e così non se ne fece più nulla, anche se a motivare la decisione dell'attore fu anche lo scarso desiderio di legare per anni il suo destino a un personaggio. Certo, nella trilogia di Peter Jackson è proprio ciò che fece, ma va detto che Viggo Mortensen ha prestato il volto ad Aragorn in 3 film, mentre Hugh Jackman è stato in compagnia di Wolverine in molte più occasioni e per molto più tempo, accompagnandolo nella sua ultima avventura. Sempre parlando del mutante, Mortensen ha detto che nessuno avrebbe potuto interpretarlo meglio di Jackman, e quindi di non avere assolutamente rimpianti.

