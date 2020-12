Viggo Mortensen e le critiche per il personaggio gay in Falling: "date per scontato che io sia etero"

News Cinema

"Date per scontato che io sia completamente etero": così Viggo Mortensen risponde a chi lo critica per aver interpretato un gay nel suo film di debutto registico, Falling.

Viggo Mortensen è passato dietro alla macchina da presa per il film Falling, che ha presentato in diversi festival internazionali e che in Italia vedremo l'anno prossimo. Per il ruolo di suo padre nella storia ha scelto un'icona del cinema d'azione come Lance Henriksen, la cui performance drammatica ha conquistato tutti. Nel film, Viggo è un uomo gay che si confronta con la demenza senile del padre, che non lo ha mai accettato. Ovviamente si sono subito scatenate su di lui le critiche per aver scelto di interpretare un ruolo che avrebbe dovuto essere ricoperto, secondo molti, da un attore omosessuale.

A questo proposito Viggo Mortensen, che oltre ad essere un ottimo attore è anche un uomo molto intelligente, ha dato la seguente e illuminante risposta in un'intervista al Times:

"Sentite, questa è l'epoca in cui viviamo e io credo sia una cosa salutare sollevare questi temi. La risposta breve è che non pensavo fosse un problema. Poi la gente mi chiede "Bene, e Terry Chen - che interpreta mio marito nel film - è omosessuale?". E la risposta è che non lo so e non avrei mai l'impudenza di chiedere a una persona se lo è, durante il processo di casting. E come fate a sapere com'è la mia vita? Date per scontato che io sia completamente etero. Forse lo sono e forse no. E sinceramente non sono affari vostri. Voglio che il mio film funzioni e voglio che il personaggio di John sia efficace. Quindi, se avessi pensato che non era una buona idea, non lo avrei interpretato".

E speriamo che dopo questa chiara replica non vengano più sollevate altre inutili questioni in merito.